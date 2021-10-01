قال العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الإدارة الأمريكية تتبنى المصطلح المصري في المحافظة على الأمن المائي فيما يخص ملف سد النهضة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الطرح المصري الذي عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مثّل وضوحًا كاملًا في الرؤية وفي ثوابت الدولة المصرية وحقوقها العادلة في تأمين أمنها المائي.

وأشار إلى أنّ الرؤية المصرية تضمنت حديثًا بشكل عادل ومتكامل واحترام لكل المواثيق والقوانين الدولية التي تنص على كيفية إدارة الموارد الطبيعية في منطقة، تملك مصر حقوقًا تاريخية ثابتة فيها، ولا تقبل المساس بها.

وتابع: "تقدير ردود الأفعال المصرية طوال السنوات العشر الماضية هي ردود رصينة ومحترمة لدولة كبيرة، ومصر كانت مدركة بأهمية أن تكون سياساتها بهذا القدر الكبير من التعقل رغم وجود أصوات كثيرة داخليًّا وخارجيًّا تحرض على الدخول في مهاترات لكنّ مصر بعيدة عنها".

وكان الرئيس السيسي، قد استقبل يوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كلٍ من بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وأريانا برينجورت كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، ونيكول شامبين نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وناقش اللقاء، مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأكد الرئيس مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث إن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.

وجدد سوليفان التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، وذلك على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.