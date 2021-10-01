ألقت السلطات الألمانية القبض على موظفة سابقة فى معسكر نازى، تبلغ من العمر 96 عاما، بعدما فرت قبل بدء محاكمتها بتهمة التواطؤ فى عمليات قتل زادت عن 10 آلاف.

وأمرت محكمة إتسيهو، مساء الخميس، شمالى البلاد، بوضع المرأة، قيد الحبس الاحتياطى، وحددت موعدا لاستئناف الجلسة فى 19 أكتوبر.

وكانت المحكمة أعلنت، صباح أمس، ذاته أن «المتّهمة فرت، وقد أُصدرت مذكرة توقيف بحقها»، بحسب ما نقلت «فرانس برس».

وأوضحت الناطقة باسم المحكمة، فريديريكه ميلهوفر، أنها «غادرت مسكنها (دار مسنّين) هذا الصباح. استقلت سيارة أجرة»، قبل أن تعلن بعد ساعات العثور عليها وتوقيفها.

وعملت إيرمجارد فورشنر، الذى كانت تبلغ من العمر وقت الأحداث نحو 18 عاما، سكرتيرة لقائد المعسكر بول فيرنر هوبه بين يونيو 1943 وأبريل 1945، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وفى هذا المعسكر القريب من مدينة غدانسك؛ حيث قضى 65 ألف شخص، قُتل بشكل منهجى «معتقلون يهود وأنصار بولنديون وسجناء حرب سوفييت»، بحسب الادعاء.

وعاشت فورشنر، قبل فرارها، فى دار للمسنّين قرب هامبورج.