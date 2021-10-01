ليبيا: نحو 2 مليار دولار صافي إيرادات مبيعات النفط خلال أغسطس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الجمعة أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بلغ نحو 9ر1 مليار دولار في أغسطس 2021 ، بفضل قفزة الأسعار العالمية بالرغم من تذبذبات الانتاج.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله في بيان صحفي :" من المُطمئن ان نرى انتعاشا في الاسعار حول العالم وعلينا ان نستغل هذه الفرصة لاعادة بناء قطاع النفط ".

وأضاف " إلا أن ذلك لن يكون كافياً، إنما يجب أن ينصبّ ايضا تركيزنا في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تكاتف جميع الجهات الفاعله في الحفاظ على استمرار الصادرات ومنع الاغلاقات . "

وتابع صنع الله "هذه الظروف المواتية والقفزة في الاسعار تتطلب تدابير استثنائية... إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في قطاع النفط على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود على الحكومة في دعم طموحات المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة قدرتها التكريرية".

وأكدت المؤسسة أنها تستمر في الاعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، وذلك تماشياً مع مبادئها بالإفصاح والشفافية الذي لطالما دأبت في انتهاجه منذ كانون ثان/ يناير 2018.