مدير سياحة سيوة يكشف دلائل اكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر بمنطقة مرائي

كشف محمد عمران مدير إدارة السياحة بمدينة سيوة، دلائل وجود مقبرة الإسكندر الأكبر بمنطقة مرائي.

قال خلال حوار مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إنّه في عامي 1995 و1996 تم اكتشاف أحد المعابد، وقالت البعثة التاريخية في ذلك الوقت إنه قد تكون تلك دلائل لمقبرة الإسكندر.

وأضاف أنّه من الناحية العلمية لم يتم حتى الآن اكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر، مؤكّدًا أنّه في حال اكتشاف المقبرة سيكون فتحا عظيما في سيوة.

في شأن آخر، أشار إلى أن مبادرة حياة كريمة دخلت مدينة سيوة، ويجري إنشاء طريق يربط بين المدينة وقريتي بهي الدين والمرائي، موضحا أن الطريق يبلغ طوله 30 كيلو متر، وينفذ من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

وأوضح أنه تم إنشاء طريق ضخم في قرية بهي الدين التابعة لمدينة سيوة بتكلفة 2.3 مليون جنيه، موضحا أن نصيب سيوة من حياة كريمة قريتين من أصل 5 قرى.

وأشار إلى أن المدينة تعتبر تراثًا أثريًّا نظرا لاحتوائها على آثار وحفريات تعود لآلاف السنين، ومرحلة ما قبل التاريخ، موضحا أنه منذ 3 سنوات تم اكتشاف معبد متكامل يرجع للعصر اليوناني والروماني.