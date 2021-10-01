شعراوي: تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطواريء والسلامة العامة في 5 محافظات

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن شبكة السلامة العامة والتي تعد نقلة نوعية في تحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطواريء والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن تنفذ بصفة تجريبية في محافظة بورسعيد وسيتم تنفيذها تجريبيا خلال الفترة المقبلة في محافظات الإسماعيلية والسويس والأقصر وجنوب سيناء تمهيدا لتعميمها في جميع المحافظات.

وقال شعراوي "إن تنفيذ هذه الشبكة يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون الشبكة على أتم استعداد لإدارة تقديم خدمات الطواريء والمرافق والسيطرة على أي أزمة موجودة في المحافظات المصرية"، لافتا إلى اشتراك الوزارة مع وزارات الداخلية والاتصالات والصحة والبترول والهيئة الوطنية للإعلام والكهرباء في تنفيذ الشبكة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة هي شبكة محمول لاسلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ومنفصلة عن شبكة الإنترنت وكل شبكات المحمول الاخرى، وأنشأت طبقا للمعايير العلمية وبأيدي مصرية، وتوفر خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطواريء والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين والسائحين على السواء، كما أن المشروع الجديد يعمل على إتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع إبراز دور التطبيقات الحديثة في دعم واتخاذ القرار.

وأوضح شعراوي أن الشبكة الوطنية الموحدة للطواريء والسلامة العامة تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطواريء من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطواريء والسلامة العامة للمحافظة باتصال المواطن برقم خدمات الطواريء الموحد.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد مكان القائم بالبلاغ والوصول لمكان الحادث خلال دقائق معدودة، وتشمل الشبكة منظومة موزع مهام اللاسلكي، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، ومنظومة متلقي البلاغات المميكنة، ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الإسعاف، ومنظومة القرارات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليا برقم خدمات الطواريء.

وأكد أنه من خلال الشبكة الوطنية لخدمة الطواريء والسلامة العامة أصبح البلاغ مميكن يتحول من مركز القيادة والسيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.

وأردف شعراوي "أن المشروع القومي للشبكة الموحدة يساهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطواريء والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف المشروع إلى ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحي، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية"، مؤكدا أن المشروع يتضمن تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.