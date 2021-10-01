الهند تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و277 وفاة

سجلت وزارة الصحة الهندية 26 ألفا و727 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و766 ألفا و707 أشخاص.

وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 277 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 448 ألفا و339 شخصا.

وأفادت بأن 28 ألفا و246 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 33 مليونا و43 ألفا و144 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 275 ألفا و224 حالة.