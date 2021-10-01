سادت حالة من الحزن بين أهالي منطقة منشأة البكاري بالهرم التابعة لمحافظة الجيزة بعد أن أقدمت سيدة تدعي "س.م" تبلغ من العمر 35 عاما على قتل نجار يدعى أحمد إبراهيم، البالغ من العمر 30 عاما، حرقا وإشعال النيران بجسده بواسطة البنزين.



لم يرتكب المجني عليه ذنبا أو جُرمًا -حسب رواية الشهود- حتى يقتل على يد السيدة، في واقعة مؤسفة دارت أحداثها على مرأى ومسمع سكان المنطقة، كل ما فعله أنه حاول منعها من الوصول إلى شقيقته شيماء التي أتت منذ عامين من منطقة اللبيني لتستقر مع شقيقها بالطابق الأول هي وزوجها.



التقى محرر «الشروق» بمحمد السيد أحد شهود العيان على الواقعة، وقال إنه في أثناء جلوسه أمام منزله المجاور لمنزل الضحية رأى المتهمة تتوجه إلى منزله، وطرقت الباب بطريقة عنيفة حتى فتح لها أحمد وتوجه إلى شقته بالطابق الثاني، دقائق معدودة إذ بصوت صراخ من شقيقته تنادي عليه لينقظها من تهديد السيدة بإشعال النيران في جسدها باستخدام مواد ملتهبة "بنزين وكبريت" بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقتها السابقة.



وتابع شاهد العيان بأن أحمد استطاع على قدر الإمكان السيطرة على المتهمة بشكل مؤقت ليتمكن من طردها من منزله، وفي أثناء محاولته طردها قامت بسكب كمية من البنزين على المجنى عليه وإشعال النيران في جسده في إصابته بحروق وصلت لنسبة 70%، تدخلت الأهالي وتم نقل الضحية إلى مستشفى أم المصريين لإسعافه، وكان يسير على قدميه وفاقد وعيه لكنه توفي داخل غرفة الرعاية المركزة.



واستطرد شاهد العيان قائلا إن المتهمة بعد ارتكابها الجريمة لاذت بالفرار وسرعان ما تمكن الأهالي من الإمساك بها والتحفظ عليها، موضحًا أنها كانت تردد عبارات غربية مثل: "محمود انت فين، أخدت حقي، طفيت ناري"، وتم تبليغ رجال الشرطة تسليمها إلى رجال المباحث التي ألقت القبض عليها.