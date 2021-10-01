صاحب الدور الأبرز فى ترجمة الدراسات الأجنبية الحديثة

«التاريخ يفعل، يصنع، يصيغه الناس فى مسيرتهم، ثم يقرأ، فى كل عصر حسب مصلحة العصر، نحن لا ندرس التاريخ لكى نستمع إلى قصص وأساطير ومرويات.. نحن نقرأ لنفهم حاضرنا ونستشرق مستقبلنا، التاريخ علم لا ينتمى للماضى إلا من حيث مادته فقط، بينما هو علم يفصل اتصالا وثيقا بالحاضر والمستقبل.. ومن عرف نفسه من خلال تاريخه، عرف كيف يلتمس طريقه إلى المستقبل» ــ هكذا كان يرى ويؤمن الدكتور قاسم عبده قاسم (26 مايو 1942م ــ 26 سبتمبر 2021)، الذى رحل عن دنيانا منذ أيام، تاركا للمكتبة العربية العديد من المؤلفات البارزة فى دراسة التاريخ.. تلك المؤلفات التى تكشف قصة عقل مصرى شامخ جاءت كتاباته التاريخية لتعطى المؤرخ صورا أكثر مصداقية عما حوته الكتابات الرسمية، قمة متبحرة فى التاريخ الإسلامى والتاريخ الاجتماعى لمصر، ودراساته المتميزة عن المماليك، وكتابته فى مجال التراث الشعبى والأدب، والعلاقات البينية بين العلوم الأخرى فى الربط بين التاريخ والأدب والفلكلور، هو علم فى تخصصه معجون برؤية التفاصيل الدقيقة، فكتب عن الأسواق فى عصر المماليك، وماهية الحروب الصليبية، فهو صاحب نظرة ثاقبة ومحللة فى تحريك الوعى التاريخى وكذلك فى الفكر العربى الحديث، حيث وجه تلاميذه بعناية للتركيز على دور الصناع الحقيقيين لتاريخ مصر والعرب ودراسة القوى الشعبية، ورؤيتها لذاتها ولهويتها وللأحداث من حولة.. قمة شامخة من قمم الفكر العربى أغنى المكتبة العربية ثراء ما بين الترجمات والمؤلفات والمقالات والأبحاث والمحاضرات، وله بصمة رائدة فى تطور مناهج البحث التاريخى.

الدكتور قاسم عبده قاسم أحد أهم رواد المدرسة التاريخية، الذى تعكس لنا شخصيته المتواضعة تلك الجملة لمكسيم جورجى: «من العظماء من يشعر المرء فى حضرتهم بأنه صغير، ولكن العظيم بحق هو الذى يشعر الجميع فى حضرته بأنهم عظماء».

فى هذا الموضوع نستعرض سويا من خلال عيون تلاميذ ومحبى وزملاء الدكتور قاسم عبده قاسم تأثيره وأهمية مؤلفاته ودوره ومشروعه المهم كونه رائدا متفردا وأستاذا جامعيا.

أستاذ التاريخ الإسلامى، ورئيس الجمعية التاريخية الدكتور أيمن فؤاد سيد، أشار فى حديثه إلى زمالة الدكتور قاسم عبده قاسم، قائلا: قد عرفت الدكتور قاسم منذ السبعينيات، وقد نشأت بيننا صلة قوية وعلاقة ودية وكذلك مع بعض الأصدقاء، قد سبقنى الدكتور قاسم بالتخرج قبلى بفترة، ووقتها كان يقوم بإعداد رسالة الماجستير مع الدكتور الراحل سعيد عبدالفتاح عاشور، وكنا نتبادل الزيارة وكنت أزوره فى بيته فى حدائق القبة فى ذلك الوقت، وكان دءوبا بشدة وشغف، مخلصا لعمله، كان يتردد على معهد المخطوطات، كان يعمل على مخطوطات بدار الكتب ومن ثم ناقش رسالته، ثم أخرى عن أهل الذمة، وكنا دائم الحديث وكان لنا لقاءات جمعتنا فى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

وأضاف أستاذ التاريخ الإسلامى: ظل تواصلنا مستمرا وكان بيننا حوار ولقاء متواصل، فى هذا الوقت صدر لنا بعض الكتب فكان بيننا تبادل مستمر، قد عين أستاذا بجامعة الزقازيق ولحق هذا بعد فترة سفره إلى الكويت وعند عودته لمصر أسس «دار عين» والتى تعد مركز إشعاع مهم لكل دارسى التاريخ، وتحديدا دارسى تاريخ العصور الوسطى.

وأشار إلى أهمية الدور لدى تلاميذه ودارسى التاريخ، فقد قدم الدكتور قاسم لهم الكثير من نشر لأبحاثهم ودراساتهم، وقد أصبحت «دار عين» يشار إليها بالبنان كونها متخصصة فى نشر الدراسات التاريخية والدراسات المملوكية بصفة خاصة، وقد قام بدور مهم فى عملية الترجمة ونقلة العديد من الدراسات الأجنبية الحديثة فى مجال التاريخ والكتابة التاريخية وتاريخ العصور الوسطى وتعريبه لمثل هذه العلوم للغة العربية»، مؤكدا أنه يسر ذلك للباحثين إمكانية التعامل مع هذه النصوص بيسر وبسهولة.

الدكتور عمرو عبدالعزيز، منير الأستاذ المساعد فى قسم التاريخ بكلية الآداب، جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية، قال: «مهمة صعبة أن أتحدث عن مؤرخ جليل فى مقام وقامة د. قاسم عبده قاسم لسببين، أولهما: طبيعة علاقتى الشخصية به، فهو لى بمثابة الأب والمعلم والعالم الفذ الذى أخذ بيدى منذ كنت طالبًا فى الفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وفتح لى ولكثير من أبناء جيلى طرائق العلم، وعلمنا كيف يكون الدرس، وكيف نتعرف إلى ذلك العلم الجامع الشامل، ألا وهو علم التاريخ.. فطالما جلسنا إليه فى قاعات الدرس نستمع إليه ونتتلمذ عليه، فكان علمه موقفًا، وكانت ثقافته رؤية وكان منهجه تأصيلًا، وكانت كتابته تأسيسًا، وكانت أستاذيته التزامًا ومصدر إلهام لكل من يطمح أن يكون أستاذًا جامعيًا يسهم فى بناء الجامعة والوطن، يشد أزرنا، يبث فينا الثقة والطموح، يحاصر مخاوفنا، يضعنا على الطريق، يجذر فينا الجدية فى كل شىء، يكسو أفكارنا البسيطة بعمق من رؤاه، مهاب فى كل شيء، معطاء بلا حدود، شجرة وارفة تظلل كل من يقترب منه، وإذ صحونا فجأة، فوجدناه تجاوز حدود واقعنا، سبقنا إلى عالم الأبدية والخلود، قبل أن نرتوى منه حد الامتلاء. السبب الثانى هو: سبب مهنى يعود إلى شموخ القامة والقيمة التى نحن بصددها، فهو مؤرخ عليم وكاتب فذ.. تعهد أجيالًا كثيرة بالعلم والمعرفة، وفاض علمه حتى اجتاز الآفاق، وتعددت مجالات إسهاماته العلمية ما بين التاريخ والأدب، والموروث الشعبى، والترجمة.. فبلغت مؤلَّفاته وكتاباته ما يزيد على المائتين ومعها تعددت علامات التقدير التى حصل عليها، فحصد جوائز عدة فى الفكر والكتابة والترجمة لما تركه من رصيد من الأعمال العلمية التى سبق بها زمانه، وما حفره فى ذاكرة عدة أجيال لا تفتأ تستعيد مواقفه الإنسانية والأخلاقية وفوق ذلك تعاملاته الأكثر رقيا.. كان نموذجا للأستاذ الجامعى المُهاب فى كل شىء.. كان رمزا للوفاء والإخلاص والجدية وحب العمل والإبداع.. كان شخصية أكاديمية فذة عملاقة مهذبة، وقد لا نجد فى قاموسنا كلمات نحسن بها التعبير عما خالجنا من شعور وإحساس حين تلهج ألسنتنا بذكراه فى أحد أحاديثنا أو إذا تصفحنا واحدة من أعماله ومقالاته وكتبه ودراساته الحاضرة التى تمس كل أعمالنا وشواغلنا».

أما الكاتب الصحفى والناقد سيد محمود فقال إن الدكتور قاسم عبده قاسم كان ينتمى للحركة 68 الطلابية وقد لحق الصعود بمدرسة التاريخ الاجتماعى، فكان هناك مجموعة من تيار المؤرخين ينتمون للمدرسة التقليدية، وهم من الجيل المؤسس بالجامعة المصرية أمثال شفيق غربال ومحمد مصطفى زيادة، هؤلاء كانوا مؤرخين منشغلين بالجانب التاريخى السياسى، الذى يهتم بالعلاقات الموجودة بالسلطة والصراعات السياسية.

وأشار إلى أن فترة الستينيات كان يقرأ تاريخ العالم انطلاقا من فهم طبيعة العلاقة السياسية، ومع صعود الأفكار اليسارية والفكر الاشتراكى والتيار الناصرى والأفكار القومية، كان هناك ما يسمى بالتاريخ الاجتماعى، على اعتبار أن التغيير لأى بنية تحتية لأى مجتمع يؤدى إلى تغيير البنية الفوقية وهذا الأساس مرتبط أو منتمٍ للنظريات المادية التاريخية، وهذا أفرز جيلا جديدا من المؤرخين يعتنى أكثر بعلاقة حركة المجتمع نفسه، وكيف تنعكس تلك النظر بشكل السلطة ذاته.

العصور الوسطى أو تاريخ مصر فى العصور الوسطى وهو تخصص الدكتور قاسم عبده قاسم كان الارتباط الكبير بين دراسة مصر فى فترة الحكم الإسلامى بشكل أساسى، مع دخول الفتح العربى لمصر. وهى بحكم طبيعة الموضوع الدينى فهو فتح إسلامى وجاء بعد فترة حكم قبطى وأن الدويلات الاسلامية المتتابعة بداية من الفاطميين والأيوبيين والمماليك.. إلخ، تلك الدورة تغير معها النظام السياسى، فقام بدراسة المتغيرات لدى السلطة وعلاقتها بالمجتمع، يرجع ذلك السبب إلى اهتمامه بدراسة مصر فى عصر المماليك، فكان يبدأ بالعمل على الأسواق والفلكلور والأساطير والأدب الذى يتم افرازه فى تلك الفترة.

وأضاف محمود أن دكتور قاسم اهتم بمناهج البحث التاريخى، وفى فترة الثمانينيات، كما أدرك أن هناك انحصارا للبعثات العلمية للخارج، فلم يعد هناك طلبة متفوقين ترسلهم الجامعة لأوروبا للدراسة، مثلما كان معمولا به فى الخمسينيات، فحصل ما يسمى بالفقر المنهجى فلم يعد هناك قدرة لدى الباحثين على متابعة المنجزات المتعلقة بمناهج البحث بالخارج، فأدى إلى الفقر فى مناهج البحث.

تنبه الدكتور قاسم لهذا بشكل مبكر فبدأ مشروعه الاشتغال على مناهج البحث التاريخى، وقد بدأه بالتأليف واتبعه بالترجمة، وبدأ العمل بعد ذلك على نصوص أساسية تتعلق بالجهاد الإسلامى، وصلاح الدين والصليبيين، وكتابه العمدة الذى كان له النصيب الكبير «ماهية الحروب الصليبية»، وهو كتاب صغير حين تقرأ هذا الكتاب تجده قام بتقسيم هذا الكتاب بشكل مبتكر جدا، قام بعمل نوع من القراءة الذكية للحملات الصليبية كمشروع فى إطار فكرة التوسع، المرتبط بحركة نمو التخلص من الاقطاع وبداية نشوء ما يسمى بالدولة القومية، هذا الكلام كان جديدا فعمل على «التاريخ» محاولا خلق فلسفة فى الفهم، وانتقل من علم التاريخ إلى فلسفة التاريخ، وهنا تكمن الإضافة المهمة التى جعلته متميزا جدا».

الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع بجامعة الزقازيق، شاركتنا بالحديث عن الدكتور قاسم عبده قاسم، قائلة إنه كان مؤرخا تمتع بمعرفة قوية بعلم الاجتماع، يشبه ابن خلدون الذى أسس علم الاجتماع وأرخ له، «الطبيعى أن معرفة المؤرخ بعلم الاجتماع تعطيه المعيار لقياس صدق الحادثة التاريخية التى يريد معرفتها».

وتابعت أن الدكتور قاسم عبده قاسم كان يتمتع برؤية سيسولوجية إلى جانب رؤيته التاريخية، وحرصه على تسجيل الجانب الذى يهمنا فى التاريخ المصرى، فيما كان تخصصه تاريخ العصور الوسطى، واهتم به وأخرج أهم كتبه فى العصور الوسطى حيث كان موضوعه «الأسواق فى عصر المماليك».

وتستكمل حديثها كونها أستاذة علم الاجتماع بجامعة الزقازيق، أتاح لها أنها زاملت الدكتور قاسم، وهو أستاذ التاريخ الوسيط فى قسم التاريخ، وأحد بناة جامعة الزقازيق، قائلة «عندما ذهبت وكنت معيدة بجامعة الزقازيق عام 1976 وجدت الدكتور قاسم عبده قاسم مشرفا على القسم، وكانت كلية الآداب يدرس بها سبعة أشخاص فقط، كان منهم العظيم الدكتور قاسم عبده قاسم، فهو من بناة جامعة الزقازيق ومن بناة قسم التاريخ ومن بناة كلية الآداب بالجامعة».

وتابعت «تمتع الدكتور قاسم بسمعة إنسانية وأخلاقية عالية وشخصية قوية، كانت له هيبة كبيرة، حتى الأشخاص الذين يتمتعون بجانب سلبى كانوا يخشون الدكتور قاسم عبده قاسم، ويعرف جيدا أن الدكتور لا يخشى فى الحق لومة لائم».

وتشير إلى نشاطه الكبير فى الترجمة إلى العربية؛ حيث ترجم العديد من الكتب وآخرها كتاب فى غاية الأهمية يكشف فيه كيف لبعض المؤرخين الذين يدعون الصدق والموضوعية، هم ليسوا كذلك على الإطلاق لأن كل مؤرخ لديه توجه سواء وطنى أو لمصالح معينة، فالمؤرخ ليس كالملاك الذى يهبط على الأحداث التاريخية فيسجلها كما لو أنه كاميرا، لكن المؤلف متحيز ويكشف كيف كان المؤرخون ينحازون لمناطق أو لأشخاص وموضوعات معينة، مؤكدة أنها تشرفت بقراءة هذا الكتاب.

وفى حديث الكاتب الصحفى وصانع الوثائقيات بلال مؤمن فقد شارك الدكتور قاسم عبده قاسم فى السلسلة الوثائقية الحروب الصليبية يقول: الدكتور قاسم أحد أهم الباحثين فى التاريخ العربى، ما يميزه عن غيره هو قدرته الفائقة على تقديم قراءة عامة لمسار التاريخ وحركته فهو لا يستغرق فى التفاصيل، وإنما يسبر إلى تكوين صورة عامة للمرحلة التاريخية وتحولاتها على نحو يجعله أقرب إلى فيلسوف التاريخ منه إلى المؤرخ.

ويشير إلى أن هذه الإمكانية أفادته بشكل شخصى فى إعداد السلسلة الوثائقية «الحروب الصليبية»، مشيرا إلى مؤلفه المهم ماهية الحروب الصليبية وكذلك من خلال سلسلة النقاشات التى دارت فيما بينهما باعتباره المستشار والمشرف العام على تلك السلسلة.

وبحديث مؤمن عن المستوى الشخصى يقول: لقد امتاز الدكتور قاسم بذكاء حاد، وسعة صدر، وتواضع العلماء والقدرة على النقاش إلى أبعد مدى، وهو عروبى وقومى أصيل ابن جيل ناصر الحالم بالوحدة والتحرر، وهو ما انعكس فى الكثير من اختياراته للكتب الغربية التى اضطلع بمهمة ترجمتها.