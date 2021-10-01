وكيل مجلس الشيوخ: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قالت الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ المرأة عبر نضالها لحصولها على حقوقها على مدار قرن من الزمان وأكثر نجحت في النهاية في الحصول على حقوقها ومكتسباتها.

وأوضحت أن المرأة كانت تصطدم في الماضي بأعراف وتقاليد وعدم قدرتها على اختراق هذا السقف ولم تكن هناك مكتسبات حقيقة للمرأة المصرية، ومع اجتماع قدرة المرأة المصرية ورغبة القيادة السياسية في تمكينها تمكين حقيقي حصلت على مكتسباتها.

وأشارت إلى أنّ الرئيس السيسي آمن بقدرات المرأة وكان متأكدًا أنها لم تحصل على فرصتها في السابق، وأثبت المرأة أنها عندما تحصل على فرصتها تثبت ذاتها وتحصل على المزيد من المكتسبات.