المكسيك: تسجيل 8828 إصابة جديدة بكورونا و 533 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الجمعة تسجيل 8828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 3 ملايين و664 ألفا و223 إصابة.

وذكرت الوزارة المكسيكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أنه خلال نفس الفترة تم تسجيل 533 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 277 ألفا و505 وفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين في البلاد بلغ 3 ملايين و13 آلفا و200 متعافي منذ بدء الجائحة، عقب تسجيل 6 ألاف و241 حالة شفاء تام خلال ال 24 ساعة الماضية.