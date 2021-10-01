وجه الطيران العراقي، اليوم الجمعة، بضرورة إلزام المغادرين من المطارات العراقية كافة، بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح باللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وذكرت سلطة الطيران - وفقا لقناة الإخبارية العراقية - "أنه بناء على قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، فإن سلطة الطيران المدني العراقي تود أن تبين للمسافرين ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بضرورة إلزام العراقيين المغادرين من المطارات العراقية كافة، بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح (كوفيد - 19)، بدءاً من 1 نوفمبر 2021، إضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها".

وأضافت أنه يستثنى من ذلك من لديهم حالات خاصة تمنع تلقيحهم أو المصابين خلال ثلاثة أشهر السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) وإلزامهم بجلب فحص "بس سي أر" يثبت عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" عند سفره.