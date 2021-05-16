وزير الخارجية يكشف سبب اجتماعه مع نظيره السوري

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قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ اجتماعه مع نظيره السوري فيصل المقداد أكّد الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشعب السوري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعةـ: "هناك علاقات تاريخية وارتباط رئيسي بين مصر وسويا للمحافظة على الأمن القومي العربي".

وتابع: "الحوار كان صريحًا وبه اهتمام بالعلاقات بين الشعبين، وأن تكون مصر فاعلة في معاونة سوريا واستعادة مكانتها.. الهدف من الاجتماع كان استكشاف كيفية إسهام مصر في إخراج سوريا من أزمتها ودعمها لتعود إلى حاضنتها العربية لتحقيق الاستقرار".

وتابع: "السنوات العشر الماضية كانت مؤلمة على السوريين.. في الفترة الأخيرة هدأت المعارك العسكرية وأصبح الآن من المهم إيجاد مجرد اللأزمة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري".

وتابع: "مصر تسعى لمعاونة أشقائها السوريين لدعم الإرادة الشعبية بدون أي نوع مع التآمر أو الاستهداف.. ومصر لم تتورط بأي شيء فيما حدث".



