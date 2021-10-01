هيومان رايتس ووتش تنتقد قيود طالبان الشديدة على الإعلام

ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان اليوم الجمعة أن حكومة طالبان احتجزت 32 صحفيا على الأقل منذ أن استولى الإسلاميون المتشددون على السلطة في منتصف ب/أغسطس الماضي.

وقالت المنظمة إنه في حين أن أغلب الصحفيين أُفرج عنهم بعدما حذرتهم طالبان بشأن ما يكتبونه، فأن بعضهم تعرض للضرب..

وأضافت هيومان رايتس ووتش أن طالبان طالبت وسائل الإعلام الأفغانية في أيلول/سبتمبر الماضي بالامتناع نشر تقارير عن "أمور لم يؤكدها مسؤولون"

وقالت المنظمة إن طالبان أبلغت وسائل الإعلام في أفغانستان بإنه يجب عدم تغطية المسائل التي من المحتمل أن يكون لها "تأثيرات سلبية على الشعب".

وقالت باتريشيا جوسمان المدير المساعد لفرع آسيا بهيومان رايتس ووتش: "قواعد طالبان كاسحة للغاية لدرجة أن الصحفيين يفرضون الرقابة على أنفسهم ويخشون من أن ينتهي بهم الحال في السجن".

وأفرجت طالبان أمس الخميس عن المصور الصحفي الحر، مرتضى صمدي، في إقليم هيرات بغرب البلاد بعد قضاء ثلاثة أسابيع في السجن.

واحتجزت طالبان صمدي بينما كان يغطي مظاهرة للنساء في المدينة.

وفي وقت سابق قال مسؤول من منظمة تدعم حرية الإعلام في أفغانستان تعرف باسم "ان ايه أي"، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه منذ سيطرة طالبان على البلاد جرى غلق 153 منفذا إعلاميا جراء نقص التمويل أو تهديدات طالبان.