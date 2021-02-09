العثور على جثة متحللة في منزل مسجل خطر قتل بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، على جثة متحللة بداخل منزل مسجل خطر، قُتل منتصف الشهر الماضي في تبادله لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

وكان مدير أمن قنا اللواء مسعد أبو سكين، قد تلقي منتصف شهر سبتمبر الماضى، بأنه أثناء مداهمة قوة أمنية لضبط المتهم محمد ن غ 38 سنة وشهرته "أبو فياض" هارب من عدد من الاحكام القضائي، تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، ولقى مصرعه فى الحال وعثرت الأجهزة الأمنية على جثتي زوجتيه وابنته داخل المنزل، كما عثر على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بداخل المنزل.

وعثرت قوات الشرطة اليوم الجمعة على بقايا جثة متحللة داخل جوال بالمنزل وتم انتداب الطب الشرعي للوقوف على تفاصيل الجثة وبيان سبب الوفاة.