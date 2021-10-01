اسمع كتاب

الاربعاء 29 سبتمبر 2021 12:44

«حدث فى برلين»♦

هشام الخشن

مكتبة الدار العربية للكتاب

منصة storytel 2019

«لو استرقنا السمع سيأتينا من بعيد أنين ضحايا البشر عبر التاريخ يشكون ظلم نظرائهم الذين استظلوا بوجوبية ما اقترفوه من بشاعات.. سيؤرقنا الأنين بعض الوقت ثمَّ سيخف سريعًا حين تحيل ذاكرتنا أولئك الضحايا لأرقام مسلسلة فى مدونة الزمن».. هكذا بدأ الكاتب روايته ليؤسس لفكرةٍ عظيمة تتمحور حول الشعوب ومدى ارتباطها بأفكار وقرارات قادتها وزعمائها الذين يخلدهم التاريخ رغم طغيانهم عن طريق حكاية آلةٍ موسيقية أثرية لا تقدَّر بثمن تنتقل عبر ثلاثة قرون قبل أن تصل إلى يد عائلةٍ ألمانية تُعاصر الحكم النازى فتصير الآلة إرثًا لأبناء العائلة اللواتى يتفرقن بعد سقوط النازية وتمدّد حائط برلين.

♦«ساعى بريد نيرودا»

أنطونيو سكارميتا

دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع

2018

Storytel

«ماريو خيمينث» صياد شاب يقرر أن يهجر مهنته ليصبح ساعى بريد فى ايسلانيجرا؛ حيث الشخص الوحيد الذى يتلقى ويبعث رسائل هو الشاعر بابلو نيرودا.. الشاب خيمينث معجب بنيرودا، وينتظر بلهفة أن يكتب له الشاعر إهداء على أحد كتبه، وتتحقق أمنيته فى النهاية، ولكن الأوضاع القلقة التى تعيشها تشيلى آنذاك تسرّع فى وضع نهايةٍ غريبة لتلك العلاقة.. من خلال هذه القصة شديدة الأصالة، يتمكن الكاتب التشيلى «أنطونيو سكارميتا» من رسم صورة مكثفة لحقبة السبعينيات المؤثرة فى تشيلى، ويعيد فى الوقت نفسه بأسلوب شاعرى سرد حياة بابلو نيرودا.

♦«علاقات خطرة»

محمد طه

دار تويا للنشر والتوزيع

2016

منصة أقرا لى

«مُمكن تكون أعقد حاجة فى الدنيا هى العلاقات بين البشر» يتناول الكتاب أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية التى قد تكون ضارة أو مؤذية لأصحابها ولمن حولهم وكيفية الوعى بهذه العلاقات وعلاجها وتجنب آثارها.

♦«نادى السيارات»

علاء الأسوانى

دار الشروق

منصة storytel 2019

يتناول الكاتب من خلالها بأسلوبه الأدبى القضايا التى تلمس كل إنسان مثل الكرامة والحرية والعدل، ومن الجدير بالذكر أن أحداث الرواية تدور فى أربعينيات القرن العشرين وتحكى ضمن أحداثها الحافلة عن دخول السيارات إلى مصر والظروف التى مر بها الشعب خلال هذه الفترة الحافلة من التاريخ.