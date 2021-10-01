 جونز هوبكنز: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 233.7 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 233.7 مليون حالة


نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 7:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 7:52 ص

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 233 مليونا و713 ألفا و190 حالة.
وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و782 ألفا و640 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 4ر43 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 7ر33 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 4ر21 مليون إصابة.

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