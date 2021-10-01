 شاكيرا تتعرض لهجوم الخنازير - بوابة الشروق
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شاكيرا تتعرض لهجوم الخنازير


نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 2:01 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 2:01 م

قالت نجمة البوب شاكيرا عبر تطبيق انستجرام إنها تعرّضت لهجوم من خنازير برية أثناء سيرها مع ابنها في متنزه بمدينة برشلونة الإسبانية.

وأضافت المغنية الكولومبية، وهي تحمل حقيبة سوداء ممزقة ومتسخة أمام الكاميرا:"كانوا يأخذون حقيبتي، وبداخلها هاتفي المحمول".

وتابعت: "في النهاية، تركوا الحقيبة"، قبل أن تخاطب ابنها: "ميلان، قل الحقيقة حول كيفية مواجهة والدتك للخنازير البرية". ولم تصب الأم أو الابن في الهجوم، وفقا لموقع العين الإماراتي.

وتنتشر الخنازير البرية بشكل متزايد في برشلونة، كما هو الحال في العديد من المدن الأوروبية الأخرى. حتى أن بعض الناس في برشلونة يطعمونها رغم حظرها.

 


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