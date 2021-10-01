نجح فريق الاتحاد في حسم ديربي جدة لصالحه، بعدما تغلب على غريمه التقليدي الأهلي 2 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وبفضل هذا الفوز نجح الاتحاد في استعادة صدارة ترتيب المسابقة، والتي كانت من نصيب فريق ضمك برصيد 14 نقطة بشكل مؤقت، بعدما تغلب أمس على مضيفه الرائد 2 / صفر.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الأهلي عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر، وهو الذي لم يحقق أي فوز في نسخة الموسم الحالي منذ انطلاقه.

وتقدم الاتحاد عن طريق حمدان الشمراني في الدقيقة 50، قبل أن يسجل المصري أحمد حجازي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبدأت المباراة بأجواء احتفالية في ملعب " الأمير عبد الله الفيصل" والذي عاد مجددا لاستضافة المباريات بعد غياب طويل.

وبقيادة مديره الفني كوزمين كونترا، دخل الاتحاد بالمباراة بالثنائي الهجومي إيجور كورنادو ورومارينيو، فيما قاد السوري عمر السومة هجوم فريق الأهلي بمساندة من الحسن نداو وبقيادة المدرب بيسنيك هاسي.

ومرت دقائق الشوط الأول دون ملامح خطورة حقيقية من الفريقين، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني كثف الاتحاد من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما حاول الأهلي امتصاص الضغط الموجه على مرمى حارسه محمد العويس.

وفي الدقيقة 50 نجح الاتحاد في تسجيل هدفه الأول عن طريق حمدان الشمراني، الذي تلقى كرة عرضية من إيجور كورنادو ليحولها في شباك العويس معلنا تقدم الاتحاد.

وبعد الهدف نجح الاتحاد في السيطرة على المباراة، فيما اضطر مدرب الأهلي هاسي إلى التعديل على تشكيله الذي بدأ به المباراة، فدفع بحسين المقهوي وسلمان المؤشر وزياد الجهني بدلا من محمد المجحد ومحمد خبراني وعلي الأسمري على الترتيب.

ورغم التعديل التكتيكي إلا أن الاتحاد أظهر تفوقه في المباراة بشكل كبير، ونجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق أحمد حجازي في الدقيقة 80، حينما لعب كورنادو كرة عرضية من ضربة ركنية، ليوجهها الأخير بضربة رأس في شباك العويس.

وواصل الاتحاد تفوقه في المباراة حتى أطلق الحكم صافرة نهايتها معلنا فوزه بنتيجة 2 / صفر على الأهلي.