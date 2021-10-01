 الفرقاطة البريطانية «ريتشموند» ترسو في فيتنام وسط توترات في بحر الصين الجنوبي - بوابة الشروق
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الفرقاطة البريطانية «ريتشموند» ترسو في فيتنام وسط توترات في بحر الصين الجنوبي

د ب ا
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:13 ص

أعلنت السفارة البريطانية في هانوي في بيان اليوم الجمعة أن الفرقاطة "إتش.إم.إس.ريتشموند"، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، رست وسط فيتنام اليوم، كجزء من زيارة، تستمر أربعة أيام، تهدف إلى إظهار التزام بريطانيا بالأمن البحري، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ورست الفرقاطة، صباح اليوم الجمعة في ميناء "كام رانه" الدولي، مما يمثل المرة الثالثة، التي ترسو فيها سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، في فيتنام وبداية زيارة تتركز على "أنشطة تعاون ثنائي".

وقال السفير البريطاني لدى فيتنام، جاريث وارد في بيان "تؤكد زيارة الفرقاطة إتش.إم.إس ريتشموند توجه المملكة المتحدة صوب منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتزامنا نحو توسيع علاقاتنا الدفاعية مع شركاء رئيسيين في المنطقة".

تأتي تلك الخطوة، بعد أسابيع من إعلان تحالف جديد بين بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا، المعروف باسم "اوكوس"، والذي سيشهد حصول كانبرا على غواصات نووية من الولايات المتحدة، في إطار جهود لمواجهة نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي.

 


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