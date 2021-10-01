حبس متهمين بحيازة مخدرات في القاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس متهمين بترويج المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول من ضبط شخصين يستقلون سيارة ملك أحدهم وبحيازتهم كمية من مخدر الفودو وزن 400 جرام، وكمية من الهيروين، ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم وهاتفي محمول.

وبسؤال المتهمين أقرا بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، وأقر المتهمان بحيازتها المواد المخدرة مبررين ذلك بمرورهما بضائقة مالية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.