رئيس التنمية الصناعية: مهلة 9 أشهر للمستثمرين بالمجمع الصناعي بالأقصر

أصدر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد السيد فاضل الزلاط، قرارا اليوم الجمعة، بمنح الوحدات الصناعية المخصصة للمستثمرين بنظام الإيجار بالمجمعات الصناعية بمحافظات (الغربية ـ الاسكندرية ـ بني سويف ـ البحر الأحمر ـ سوهاج ـ الأقصر ـ المنيا) مهلة سماح لسداد القيمة الإيجارية قدرها تسعة أشهر تبدأ من تاريخ محضر استلام الوحدة ودون إخلال بأية شروط أخرى واردة بكراسة الشروط الخاصة بالطرح.

ويقع المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة - في منطقة البغدادي، ومقام على مساحة 17ر49 فدان تقريبا، ويضم 206 وحدات، بمساحة 384 مترا نموذج "أ"، ومساحة 432 مترا نموذج "ب"، لمشروعات القطاعات الصناعية "هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، ويضم المجمع خدمات" مسجد ـ بنك ـ مطعم وكافيتريا ـ مبنى إداري ـ مبنى معارض ـمنفذ بيع وسوبر ماركت".

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي.