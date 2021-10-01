تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الثامنة من مساء غد الجمعة، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية حفلًا فنيًا بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب ومشاركة نجوم الأوبرا الفنان أحمد عفت، الفنانة سارة سحاب، والفنان مصطفى النجدي، ومشاركة متميزة لصولو البيانو الفنان حمادة النجار.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل ما لحن الموسيقار الكبير بليغ حمدي لعمالقة الغناء في مصر والوطن العربى خلال مشواره الفنى منها: (بسم الله.. على رمش عيونها.. حكايتي مع الزمان.. موعود وغيرها).

يذكر أن بليغ حمدى ولد فى 7 أكتوبر عام 1931، وأتقن عزف آلة العود فى سن التاسعة، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى "معهد الموسيقى العربية"، حاليا، وتوفى فى الـ 12 من سبتمبر عام 1993.