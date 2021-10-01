نجم ليفربول السابق ينضم للدوري الأسترالي

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أعلن نادي بيرث جلوري المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم في بيان أنه تعاقد ولموسم واحد مع دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق.

ولم يرتبط ستوريدج (32 عاما) بأي فريق منذ مارس 2020 عندما أنهى تعاقده مع طرابزون سبور التركي بعدما أوقفه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 4 أشهر بسبب مخالفته لوائح المراهنات.

وتوج ستوريدج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي وبلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وتشيلسي وقد بدأ التدرب مع ريال مايوركا الإسباني في يوليو الماضي للحفاظ على لياقته.

وأحرز ستوريدج 68 هدفا في جميع المنافسات خلال 6 أعوام أمضاها مع ليفربول ولعب أيضا في صفوف مانشستر سيتي وبولتون واندرارز ووست بروميتش ألبيون.

وقال ستوريدج عبر موقع ناديه الجديد على الإنترنت "إنها فرصة كبيرة لخوض تحد جديد. سأسعى لتقديم أفضل ما عندي والعمل بكل جدية من أجل مساعدة الفريق على الفوز في كل مباراة".

وسيبدأ بيرث جلوري مسيرته في الموسم الجديد للدوري الأسترالي في مواجهة ضيفه أديليد يونايتد في 20 نوفمبر المقبل.