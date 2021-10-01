إيران تطلق مناورات عسكرية شمال غربي البلاد

أفادت وكالة أنباء فارس بانطلاق تمرين "الفاتحين خيبر" الذي ينفذه الجيش الإيراني شمال غربي البلاد اليوم الجمعة.

وكانت وكالة "فارس" قد نقلت أمس الخميس عن قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري قوله إن المناورات سوف تشارك فيها وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة ومنظومة الحرب الإلكترونية، وبدعم ناري من مروحيات طيران الجيش.

وجاء الإعلان عن المناورات بعد انتقادات من الجارة أذربيجان لمناورات في منطقة مماثلة على حدودها .

وردت الخارجية الإيرانية عليه بالقول إن إجراء مناورات عسكرية في مناطق شمال غرب البلاد، على الحدود مع أذربيجان، أمر سيادي يتم من أجل السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. كما شددت على أن إيران "لن تتسامح مع تواجد الكيان الصهيوني بالقرب من حدودها وستتخذ ما تراه ضروريا لأمنها".

وتتخوف إيران من علاقات أذربيجان وإسرائيل. ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء ، فإن إسرائيل مورّد رئيسي للطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة التي ساعدت باكو على قلب الميزان العسكري لصالحها في المواجهات العسكرية التي وقعت العام الماضي بينها وبين أرمينيا.