 الأمم المتحدة تصف الوضع الإنساني في اليمن بالهش وتحذر من نقص المساعدات الإنسانية - بوابة الشروق
الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟

النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة تصف الوضع الإنساني في اليمن بالهش وتحذر من نقص المساعدات الإنسانية

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن
أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 8:57 م

وصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، الوضع الإنساني في اليمن بأنه هش، مشيرا إلى أن العديد من البرامج الأساسية لا تزال معرضة لخطر المزيد من التخفيضات.

وقال جريسلي في تصريحات، نقلتها قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة: "لا يكفي أننا حصلنا على دفعة واحدة فقط من أموال المانحين، فنحن بحاجة إلى تدفق مستمر من الدعم خلال الأسابيع المقبلة حتى عام 2022"، مضيفا أنه يتم حل هذه الأزمة سياسيا، سيستمر هذا الوضع على الأرض.

وأشار جريسلي إلى أن القطاعات الأساسية الأخرى؛ بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي، تعاني من نقص التمويل بنسبة 80-85%، لافتًا إلى أن المواد الغذائية وغيرها من المواد متوفرة في معظم الأسواق اليمنية، لكن مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والبطالة واستنفاد المدخرات وعدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، فإن الناس ببساطة لا يملكون المال لشراء الأشياء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك