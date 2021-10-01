السعودية: التحصين بجرعتين شرط لدخول المناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه "يشترط لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية أو دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة أو ركوب الطائرات ووسائل النقل العام التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة لوباء كورونا المستجد، ابتداء من الساعة السادسة من صباح الأحد 10 أكتوبر الجاري للسيطرة على تفشي الفيروس وبشكل خاص السلالات المتحورة منه".



وقال المصدر في بيان رسمي بعد ظهر اليوم إن القرار اتخذ "بناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد".



وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وعدم التهاون في ذلك موضحا "أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي".



وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 547179 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536226 حالة بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8719 حالة وفاة أما الحالات الحرجة فبلغ عددها 210 حالات.