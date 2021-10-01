تسوية خلاف بين سكارلت جوهانسون وشركة ديزني حول فيلم الأرملة السوداء

نجحت الممثلة سكارلت جوهانسون وشركة "والت ديزني" في تسوية نزاعهما، الذي أثار اهتماما إعلاميا واسعا، بشأن عرض فيلم الأرملة السوداء، "بلاك ويدو"، الذي تنتجه شركة "مارفل ستوديوز" الأمريكية للإنتاج السينمائي.

ولم يتم الكشف عن الشروط.

كانت جوهانسون، التي تلعب شخصية "الأرملة السوداء" في العديد من أفلام شركة "مارفل ستوديوز"، قد قاضت شركة "ديزني" في يوليو الماضي، بسبب ما زُعم عن التسبب في انتهاك شركة "مارفل" لتعاقدها معها.

وقالت جوهانسون في بيان "إنني سعيدة لتسوية خلافاتنا مع ديزني. إنني فخورة بالعمل، الذي قمنا به معا، على مر السنوات واستمتعت بشكل كبير بعلاقتي الإبداعية مع الفريق. إنني اتطلع إلى مواصلة تعاوننا في السنوات المقبلة".

وأثارت الدعوى القضائية الاهتمام بالجدل المستمر منذ فترة طويلة داخل هوليود، حول كيفية تعويض المواهب، بما في ذلك المخرجون ونجوم القائمة الأولى، عن عملهم، عندما يتم إطلاقه في خدمات البث المباشر.

يشار إلى أنه خلال الجائحة، اختارت الكثير من الاستوديوهات عرض الأفلام عبر الإنترنت، وفي دور العرض في آن واحد، مما أضر بنمط العمل النموذجي. ودفعت شركة "وارنر بروس" أكثر من 200 مليون دولار للفنانين، بعد أن قررت الشركة الأم "وارنر ميديا" بث جميع أفلامها عبر شبكة "إتش.بي.أو.ماكس" التلفزيونية، التابعة لشركة "وارنر"، في نفس الوقت الذي يتم فيه عرض أفلامها في دور العرض.