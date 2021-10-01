إقبال المواطنين على مركز لقاحات كورونا بصحة الشرقية

شهد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمديرية الشئون الصحية، بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، إقبالا كبيرا من المواطنين اليوم الجمعة لتلقي لقاح كورونا.

وأشرف وكيل وزارة الصحة على عملية التنظيم واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح من المواطنين الراغبين في استخراجها، وتم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، واتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، ومشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيرا على المواطنين وعلى مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

وأوضح مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيها للمصريين، و25 دولارات لغير المصريين.

ولفت إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر.

كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف مسعود أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت 30 مركزا طبيا، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت 31 مركزا طبيا للمواطنين المقيمين بالمحافظة.