حزب الله: المقاومة ‏الاسلامية بلبنان ستواصل جهادها وهي ملتزمة بحماية البلاد

أعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أن المقاومة ‏الاسلامية في لبنان ستواصل جهادها وهي ملتزمة بحماية البلاد، وأن إسقاط المسيرة الاسرائيلية ‏أمس يأتي في سياق هذا الالتزام.

وأعلن دعموش، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لـ" حزب الله"، "إن المقاومة ‏الاسلامية في لبنان ستواصل جهادها ومقاومتها طالما هناك احتلال واعتداءات ‏وخروقات اسرائيلية لسيادة لبنان، وهي ملتزمة بحماية لبنان والدفاع عن سيادته ‏ولن تسكت على أي اعتداء يتعرض له من قبل العدو".

وقال إن" اسقاط المسيرة الاسرائيلية ‏التي اخترقت الاجواء اللبنانية بالامس يأتي في سياق هذا الالتزام".

وأضاف "على العدو ‏الاسرائيلي أن يفهم بأن لبنان ليس ساحة مفتوحة لاعتداءاته ولمسيراته التجسسيّة، ‏والمقاومة تملك الإرادة والعزم والجهوزية للرد على الاعتداءات والخروقات متى ‏تشاء وكيفما تشاء".

وتابع دعموش " اليوم المقاومة تستند لشعبية واسعة ومتجذرة وواعية والهدف الجديد القديم ‏لاعداء لبنان ولأدواتهم في الداخل ضرب هذه البيئة، وزعزعة ثقة الناس ‏بالمقاومة، وفصل اللبنانيين عن المقاومة، والدخول من بوابة الانتخابات النيابية ‏لاضعاف حزب الله، وتغيير المعادلة الداخلية، والسيطرة على المجلس النيابي ‏المقبل".

واعتبر أن أعداء لبنان وأدواتهم في الداخل يهدفون لتحقيق " أهداف عجزوا عن تحقيقها حتى الان، وفي مقدمها أخذ ‏لبنان إلى التطبيع مع العدو كما فعلوا مع بعض دول الخليج، والاذعان للشروط ‏الاسرائيلية في ترسيم الحدود البحرية للاستيلاء على حقوق لبنان النفطية".

وأشار إلى أنه " بالرغم من كل هذه المحاولات فإن حزب الله يزداد قوة وشعبية ‏وحضوراً، وسنخوض الاستحقاق الانتخابي وثقتنا بوعي شعبنا كبيرة،ولن تنطلي ‏عليه مؤامراتهم والاعيبُهم".