حزب الله: المقاومة ‏الاسلامية بلبنان ستواصل جهادها وهي ملتزمة بحماية البلاد

أعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أن المقاومة الاسلامية في لبنان ستواصل جهادها وهي ملتزمة بحماية البلاد، وأن إسقاط المسيرة الاسرائيلية أمس يأتي في سياق هذا الالتزام.
وأعلن دعموش، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لـ" حزب الله"، "إن المقاومة الاسلامية في لبنان ستواصل جهادها ومقاومتها طالما هناك احتلال واعتداءات وخروقات اسرائيلية لسيادة لبنان، وهي ملتزمة بحماية لبنان والدفاع عن سيادته ولن تسكت على أي اعتداء يتعرض له من قبل العدو".
وقال إن" اسقاط المسيرة الاسرائيلية التي اخترقت الاجواء اللبنانية بالامس يأتي في سياق هذا الالتزام".
وأضاف "على العدو الاسرائيلي أن يفهم بأن لبنان ليس ساحة مفتوحة لاعتداءاته ولمسيراته التجسسيّة، والمقاومة تملك الإرادة والعزم والجهوزية للرد على الاعتداءات والخروقات متى تشاء وكيفما تشاء".
وتابع دعموش " اليوم المقاومة تستند لشعبية واسعة ومتجذرة وواعية والهدف الجديد القديم لاعداء لبنان ولأدواتهم في الداخل ضرب هذه البيئة، وزعزعة ثقة الناس بالمقاومة، وفصل اللبنانيين عن المقاومة، والدخول من بوابة الانتخابات النيابية لاضعاف حزب الله، وتغيير المعادلة الداخلية، والسيطرة على المجلس النيابي المقبل".
واعتبر أن أعداء لبنان وأدواتهم في الداخل يهدفون لتحقيق " أهداف عجزوا عن تحقيقها حتى الان، وفي مقدمها أخذ لبنان إلى التطبيع مع العدو كما فعلوا مع بعض دول الخليج، والاذعان للشروط الاسرائيلية في ترسيم الحدود البحرية للاستيلاء على حقوق لبنان النفطية".
وأشار إلى أنه " بالرغم من كل هذه المحاولات فإن حزب الله يزداد قوة وشعبية وحضوراً، وسنخوض الاستحقاق الانتخابي وثقتنا بوعي شعبنا كبيرة،ولن تنطلي عليه مؤامراتهم والاعيبُهم".