وزيرة الهجرة: حملة تبرع المصريين في الخارج لمبادرة حياة كريمة نابعة من إحساسهم ببلدهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنَّ حملة لتبرع المصريين في الخارج لمبادرة حياة كريمة نابعة من إحساسهم بدولتهم وتحدياتها وقضاياها وأمنها القومي ومشروعاتها القومية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، مساء الجمعة، أنّ هذه المشروعات تجعل العلاقة بين المصري في الخارج ودولته تتقارب، مؤكدة أن المصريين في الخارج دائمًا ما يسارعون للمشاركة في أي عملية تنمية تنفذها الدولة.

وأشارت إلى أنّ مبادرة حياة كريمة مسّت قلوب المصريين في الخارج، لكون أغلبهم من مناطق ريفية، ويحرصون على تنميتها تعبيرًا عن المحبة والولاء والانتماء للدولة.

وأوضحت أن الوزارة عملت على إدماج المصريين في الخارج ضمن هذه المبادرة، لافتًا إلى أنّ اليوم السبت سيشهد إطلاق أول حملة لجمع تبرعات من المصريين في الخارج.

ولفتت إلى أنّ الوزارة بدأت العمل على الحملة منذ شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومؤسسة حياة كريمة، ومجموعة نيو إيجيبت، وليلى بنس المصرية الأمريكية الحاصلة على المركز الأول في تصنيف مجلس فوربس لإدارة الثروات الأمريكية.

وأوضحت الوزيرة، أن اجتماعًا جمع هذه الأطراف في شهر يونيو الماضي، للبحث عن مشروع يمكن أن يهتم به المصريون في الخارج، مؤكدة أن المصري في الخارج يحتاج معرفة المشروع الذي يتبرع له وعوائده.

وتطلق وزيرة الهجرة اليوم السبت، حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج من أجل الدعم والترويج للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتزامن مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية في شهر أكتوبر.