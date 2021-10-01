 رئيس نيجيريا يعلن رفعا مشروطا للحظر على تويتر - بوابة الشروق
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رئيس نيجيريا يعلن رفعا مشروطا للحظر على تويتر

د ب ا
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 11:10 ص

أمر الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، برفع الحظر على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، شريطة استخدام منصة التواصل الاجتماعي في "الأعمال والمشاركة الإيجابية".

كانت إدارة بوهاري قد عرقلت الوصول إلى خدمات "تويتر" في أكبر دول إفريقيا كثافة سكانية، في الخامس من يونيو الماضي، بعد أن حذفت الشركة إحدى تغريداتها بسبب انتهاكها لقواعدها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.  

كان وزير الإعلام، لاي محمد قد صرح في أغسطس الماضي أن الحكومة والشركة على وشك التوصل لاتفاق بشأن استئناف شركة "تويتر" عملياتها في نيجيريا.

وقال بوهاري، في خطاب، أرسلته الرئاسة بالبريد الالكتروني "نحن كدولة، فإننا ملتزمون بأن تستخدم الشركات الرقمية منصاتها لدعم حياة مواطنينا واحترام سيادة نيجيريا والقيم الثقافية وتعزيز السلامة الإلكترونية ".

 


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