بكرى يناشد الرئيس السيسي بتوفير شقة سكنية للبطل البارالمبي محمد صبرى

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير شقة سكنية للبطل البارالمبي محمد صبري.

وقال خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، إنّ البطل البارالمبي محمد صبري ادخر كل ما يملكه من أموال لمواصلة طريقه نحو المنافسة وتوفير سبل العيش، واستطاع بإرادته القوية وعزيمة الأبطال رغم الصعاب أن يحصل على الميدالية الفضية في رفع الأثقال ببطولة طوكيو البارالمبية مؤخرًا تحت وزن 72 كيلو جرامًا، ليكون واجهة مصر المشرفة.

وأضاف أن البطل المصري ابن حلوان، محمود محمد صبري، الشهير بـ"الفارس المصري" المقيم بمنطقة الملاءة خلف مجمع المدارس بحلوان وهى منطقة عشوائية ذات الحياة الخدمية الصعبة.

وأشار إلى أن البطل المصري تحلى بمقولة كان يرددها هو وفريق بعثته "نحن قادرون"، وبدافع وطنيته تحدى جميع الظروف القهرية وما قابله العالم أجمع من جائحة كورونا، واستطاع أن يرفع علم مصر عالياً خفاقا ليرسم البهجة والسعادة بقلوب وعيون المصريين.

وأوضح بكري أن هذا البطل تعايش طويلا ومازال مع ظروفه القاسية ورغم حصوله على الميدالية الفضية واستعداده لخوض بطولة العالم في أواخر شهر نوفمبر القادم ليمثل مصر ، إلا أنه لم يستطيع الحصول على كارنية الخدمات المتكاملة، فضلا عن البحث على سكن اجتماعي لائق.

وذكر بكري، أنّ البطل البارالمبي محمد صبري تقدم برسالة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، هل من المعقول أن يكون لدينا بطل بارالمبي يحقق لمصر العديد من البطولات و يحصل على الميداليات و لم يستطيع الحصول على أبسط الحقوق رأفة بحالته الخاصة وتقديراً لانتصاراته ورفع علم مصر على مستوى العالم.