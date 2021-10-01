إثيوبيا تبرر طردها مسؤولين أمميين: قاموا بتسييس المساعدات الإنسانية

تعليقاً على طرد أديس أبابا سبعة دبلوماسيين تابعين للأمم المتحدة، قالت الخارجية الإثيوبية في بيان اليوم الجمعة، إن بعض موظفي المنظمة الدولية لم يؤدوا مهامهم بشكل مستقل وحيادي ما اضطر الحكومة إلى مطالبة بعض مسؤولي وكالات المنظمة بمغادرة البلاد.



وأضاف البيان، الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك، أن بعض موظفي موظفي الأمم المتحدة قاموا بتحويل المساعدات الإنسانية إلى جبهة تحرير تيجراي ومخالفة الترتيبات الأمنية المتفق عليها، على حد وصف البيان.



كما أشارت الخارجية الإثيوبية إلى أن بعض موظفي الأمم المتحدة نقلوا معدات اتصال لاستخدامها من قبل جبهة تحرير تيجراي، متهمة إياهم بأنهم نشروا "معلومات مضللة وقاموا بتسييس المساعدات الإنسانية، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.



من جانبه، كشف متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم الجمعة، أن المنظمة الدولية لا تقبل قرار إثيوبيا طرد سبعة مسؤولين بالمنظمة بإعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.



وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن مذكرة دبلوماسية أرسلت إلى بعثة إثيوبيا لدى الأمم المتحدة ونقل فحواها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، نصت على أن "الموقف القانوني طويل الأمد" للأمم المتحدة فيما يتعلق بإعلان أن شخصا ما "غير مرغوب فيه "- أو غير مرحب به - لا ينطبق على موظفي الأمم المتحدة.



كما أضاف أن مبدأ إعلان أن "شخصا غير مرغوب فيه" ينطبق بين الدول، و"نحن لسنا دولة".