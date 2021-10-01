باكستان تسجل 1411 إصابة جديدة و56 وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في باكستان 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و246 ألفا و538 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 56 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و785 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و170 ألفا و590 متعافيا بعد تماثل 1024 حالة للشفاء على مدار الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 48 ألفا و163 حالة.