 مياه المنيا: تعقد اجتماعا لمناقشة نسب تنفيذ المحطات ضمن مبادرة حياة كريمة - بوابة الشروق
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مياه المنيا: تعقد اجتماعا لمناقشة نسب تنفيذ المحطات ضمن مبادرة حياة كريمة

فهد أبو الفضل
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 7:12 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 7:12 م

عقد ياسر أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اجتماعا اليوم، مع المكتب الإستشارى و الشركات المنفذة لمحطات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض أحمد خلال الاجتماع نسب تنفيذ المحطات بمراكز مغاغة فى قرية جزيرة شارونة بطاقة إنتاجية 100 لتر فى الثانية، وفى أبو قرقاص بقرية بنى حسن الشروق بطاقة 100 لتر فى الثانية ومحطة مياه ملوي بطاقة 450 لتر فى الثانية، ومحطة فى دير مواس بطاقة 300 لتر فى الثانية، ومحطة مياه العدوة 200 لتر في الثانية، وتبلغ تكلفة هذه المحطات حوالى 800 مليون جنيه.

وأكد رئيس شركة المنيا المتابعة المستمرة لكافة الأعمال مشددا على سرعة انجاز الإعمال وذلك ضمن تكليفات أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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