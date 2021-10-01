ختام فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية علوم الأزهر بأسيوط

اختتم المؤتمر الدولي الخامس للآفاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية فاعلياته بمدينة الغردقة، والذي عقدته كلية علوم أسيوط، بأحد الفنادق السياحية بالغردقة واستمر لمدة 4 أيام.

وأشاد جميع الحضور بروعة ودقة التنظيم مع وجود كل هذا الكم من المشاركات، وأثنى المشاركون على أداء اللجنة المنظمة واللجان العلمية للمؤتمر.

وذكر الجميع أن إدارة المؤتمر كانت موفقة فى اختيار الأبحاث والتي تناولت موضوعات فى غاية الأهمية مما أكد حقيقة أن مؤتمر علوم أزهر أسيوط، هو الأفضل من بين المؤتمرات الدولية التى تعقد داخل مصر.

وشهد المؤتمر فى دورته الحالية مشاركة أكثر من 350 باحثا أثروا محاور المؤتمر المختلفة بآخر ما توصلوا إليه فى أبحاثهم العلمية، مثلوا تقريبا كل الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بالإضافة إلى مشاركات لدول أجنبية عديدة تمت من خلال المنصات الافتراضية للمؤتمر عن بعد.

تناولت هذه الأبحاث العديد من الموضوعات التطبيقة والتي سيكون لها مردود كبير على المجتمع، منها على سبيل المثال لا الحصر دراسة رياضية لفيروس كوفيد-١٩ وتأثير العامل البيئي على انتشار الفيروس، والاكتشاف المبكر لأمراض الكبد، وكذلك دراسة عن الأقمار الصناعية وتفادى الاصطدامات فى الفضاء، وتصنيف البيانات الخاصة بالأمراض المزمنة، والكشف المبكر والتنبؤ بحدوث المرض لمرضى الكلى، وتقديم بعض الخوارزميات لحل بعض المشكلات الاقتصادية، وتم أيضاً عرض دراسة إحصائية تناولت تقدير البارامترات فى نموذج المعادلات التفاضلية ذات الزمن المتأخر لحركة الدواء عن طريق الفم.

كما شملت الأبحاث المعروضة تطبيق المواد النانوية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة و مجالات الطب، وتطوير بعض أنواع الخلايا الشمسية وبعض المواد المستخدمة في تخزين الطاقة وبعض المواد الواعدة في مجالات الزراعة، وتحسين جودة إنتاج بعض المحاصيل.

كما تم عرض بحث عن تصميم عينات مختلفة من الأقمشة لمكافحة العدوى الميكروبية والفيروسية عن طريق مواكبة التقنيات العالمية لتطبيق أبحاث النانوتكنولوجي بالمجال الطبي، وذلك من خلال الاستفادة بتقنية النانو تكنولوجي في تحسين الأداء الوظيفي لعينات قماش مختلفة (القطن – الصوف – الكتان) لمعالجة مشاكل العدوى الميكروبية.