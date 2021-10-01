افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين بمركز الطود، وذلك فى إطار الدور الديني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر - فى بيان اليوم - إنه تم افتتاح المسجدين بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشييد، لافتا إلى أنه تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان، ومسجد المصطفى بنجع العبور وكلاهما بمركز ومدينة الطود، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف الطود، وعدد من المواطنين.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن وإدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بكافة المساجد، وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المصلين.. مثمناً مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة.