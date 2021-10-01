العراق: القبض على 6 متسللين سوريين وآخرين وفروا المأوى لهم غرب نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على 6 متسللين سوريين، وآخرين وفروا المأوى لهم غرب نينوى شمال العراق.

وقالت المديرية في بيان، إنه "استنادا إلى معلومات دقيقة أكدت وجود تحرك لعدة أشخاص بالأراضي السورية ينون الدخول لأراضينا عبر قرية الخازوكة التابعة لناحية ربيعة غرب نينوى".

وأضافت أنه على ضوء ذلك وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية تم نصب كمين محكم للقبض عليهم حال اجتيازهم للحدود وهو ما قاموا به، ليتبين أنهم 6 أشخاص يحملون الجنسية السورية وبحوزتهم وثائق عراقية مزورة لغرض عبور السيطرات.

وتابعت المديرية، أنه "بعد التحقيق معهم اعترفوا بوجود 3 أشخاص بانتظارهم بقرية المومي يوفرون المأوى لهم وتسهيل وصولهم إلى أي جهة يبغونها، حيث تم التحرك على الفور باتجاه هذه الأهداف والقبض عليهم"، مشيرة إلى أنه جرى بعدها تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.