فرنسا تجري دراسة بعد تدني نسبة المشاركة بشكل قياسي في الانتخابات

بعد الانخفاض القياسي في إقبال الناخبين على الانتخابات الإقليمية بفرنسا، أجرت الجمعية الوطنية استطلاعا للرأي لمعرفة المزيد عن اهتمامات الرأي العام.

وسمح الاستطلاع الذي بدأ اليوم الجمعة للمواطنين بمشاركة آرائهم حول التصويت الإلزامي، والسن الأدنى للاقتراع، وقيمة بطاقات الاقتراع الفارغة، وفقا لبيان صادر عن مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي.

ويمكن للمواطنين إرسال ردودهم عبر الإنترنت حتى نهاية الشهر.

وتريد الجمعية الوطنية تحديد الأسباب الرئيسية التي دفعت أعدادا كبيرة من المواطنين لعدم التصويت في الانتخابات الإقليمية والمحلية التي أجريت في نفس الوقت.

ولم يدل سوى اثنين من كل ثلاثة ناخبين بأصواتهم في الانتخابات التي جرت في نهاية يونيو، ما تسبب في قلق كبير بالأوساط السياسية.