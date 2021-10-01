وصول 30 أفغانيا إلى اليابان اليوم فرارا من طالبان

صرح مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية، بأنه من المتوقع أن يصل 30 أفغانيًا آخرين تم إجلاؤهم إلى اليابان اليوم الجمعة بعد فرارهم من طالبان، التي سيطرت على سدة الحكم في البلاد.

وقال المسئول، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، إن من بين الوافدين الجدد عمال محليين للوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وتأتي المجموعة الأخيرة بعد وصول 16 أفغانيًا أمس الخميس.

وساعدت اليابان في سفرهم بإصدار تأشيرات دخول وترتيب تذاكر سفر بالطائرة بعد فرارهم برا إلى الدول المجاورة الشهر الماضي مع تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان.