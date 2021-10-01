أكّد الفنان عبد الله مشرف، أنه لم يقرر اعتزال الفن، مؤكدًا أن ما كتبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد كان على سبيل "الهزار".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن الفن لا يوجد به اعتزال، مؤكدًا أن قلة الأعمال الفنية لا يمكن أن تثير حزنًا بالنسبة له.

وأوضح أن يلتقى الكثير من الأعمال الفنية للمشاركة فيها، وأكّد أنه لا ينشغل بحجم الدور لكنّه يهتم بأن يكون مؤثرًا بين الجمهور.

وتابع: "الحاجة اللي تدخل قلبي باعملها على طول.. لكن مفيش فنان بيعتزل".

وكان مشرف قد كتب في وقت سابق: "الحمد لله الجمهور بيتفرج كل يوم على أعمالي في التلفزيون، وأنا مش عايز أرجع تاني للفن واعتبروا ده اعتزال فني والحمد لله على حال الدنيا يعني".

وأضاف:"لما بلاقي أعمال خفيفة زي إعلان أو مشهد بعملها، وأرى أن الشباب الحالي كويس جدا وليه مستقبل كبير في تطور الدراما والسينما".