الطلب العالمى يقفز بأسعار القمح إلى مستوى قياسي في ستة أسابيع

تسارعت أسعار القمح على مستوى العالم في مواجهة تناقص الاحتياطيات الأمريكية، ومشاكل الزراعة الروسية، والطلب العالمي المتنامي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وارتفع سعر قمح الشتاء الأحمر الناعم الملمس في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع، في حين وصلت أسعار القمح المطحون في بورصة باريس إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2012 للجلسة الثانية على التوالي.

وكشف تقرير للحكومة الأمريكية أمس الخميس، انخفاض انتاج القمح الأمريكي اعتبارا من أول سبتمبر الماضي بنسبة 18 ٪ عن العام الماضي، وأقل تقديرات المحللين، في حين تجاوزت إمدادات فول الصويا والذرة كافة التوقعات.

ويتحول اهتمام السوق الآن إلى اتجاهات الطلب، خاصة مع استمرار انقطاع الصادرات الأمريكية بسبب الأضرار التي سببتها الأعاصير على طول ساحل الخليج.