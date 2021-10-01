دي بروين يزين قائمة بلجيكا في نهائيات دوري الأمم الأوروبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المدير الفني لمنتخب بلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيز، اليوم الجمعة عن قائمة مكونة من 24 لاعبا لخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية.

ويبرز في القائمة عودة نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين، بعد غيابه عن القائمة السابقة للإصابة.

ومن المقرر أن تواجه بلجيكا منتخب فرنسا الخميس المقبل في مدينة تورينو الإيطالية بالدور نصف النهائي قبل أن تلتقي السبت اللاحق بإيطاليا أو إسبانيا.

واستدعى مارتينيز للقائمة لاعب كلوب بروج الشاب شارل دي كيتيلير الذي قال عنه المدرب الإسباني "لقد استحق أن يكون في المنتخب الوطني" مثنيا على أدائه مع فريقه.

ويغيب عن القائمة المدافع توماس فيرمايلين لاعب فيسيل كوبي الياباني بسبب قيود السفر المفروضة إزاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويغيب أيضا عن القائمة لاعبون معتادون مثل مهاجم نابولي دريز ميرتنز وجناح رين جيريمي دوكو لاستمرار تعافيهما من الإصابة.

وتضم القائمة ايضا مهاجم تشيلسي روميلو لوكاكو الذي وصفه مارتينيز بأفضل مهاجم في العالم، رغم انه اعترف بأن رأيه ليس محايدا.

وقال "الأمر أشبه بسؤال الأب عما إذا كان ابنه هو أفضل طالب في الفصل. نحن متحيزون. نحب روميلو لوكاكو في السراء والضراء".

وأضاف "أنت تسأل الشخص الخطأ، سأعطي دائما ردا إيجابيا".

قائمة بلجيكا

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، سيمون مينيوليه (بروج)، ماتز سيلز (ستراسبورج)، كوين كاستيلز (فولفسبورج).

الدفاع: توبي ألدرفيريلد (الدحيل القطري)، ديدريك بوياتا (هيرتا برلين)، جايسون ديناير (ليون)، جان فيرتونخن (بنفيكا).

الوسط: يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد)، تيموثي كاستاني (ليستر سيتي)، ثورجان هازارد (دورتموند)، توماس مونييه (دورتموند)، أليكسيس سايليمايكرز (ميلان)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، لياندر دندونكر (ولفرهامبتون)، يوري تيليمانس (ليستر سيتي)، هانز فاناكن (بروج)، أكسل فيتسل (دورتموند).

الهجوم: إيدن هازارد (ريال مدريد)، تشارل دي كيتيلير(بروج)، دودي لوكباكيو (فولفسبورج)، لياندرو تروسار (برايتون)، ميتشي باتشواي (كريستال بالاس)، روميلو لوكاكو (تشيلسي).