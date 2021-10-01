الرئيس السيسي يتفقد أعمال توسعة الطريق الدائري

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة".

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تفقد أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة و رفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للاحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من والى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الاوتوستراد بشرق القاهرة الي منطقة المنيب ليصبح ٨ حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من ٤ حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية، وقد توقف السيد الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الانشائية وتوقيتات التنفيذ.