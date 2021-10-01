المغرب يشرع في التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنه سيتم الشروع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19) في إطار عملية التلقيح.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن هذا القرار يأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية المكلفة بفيروس كورونا والتوصيات العلمية الدولية، مضيفة أنه سيتم إبلاغ المواطنات والمواطنين بإجراءات وكيفيات الحصول على الجرعة الثالثة، وكذا الفئات المستهدفة.

وأشارت إلى أنه بالنظرا لأهمية تقوية المناعة لدى المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ومن أجل حماية أنفسهم وذويهم من عدوی کوفید -19، فإنهم مدعوون للمشاركة في هذه العملية.

وأكدت أنه يجب على الجميع الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح؛ للمساهمة في الجهود المبذولة للحد من انتشار هذا الفيروس، وتحقيق المناعة الجماعية.