حملة تنظيف لشواطئ رأس البر بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لسياحة دمياط

أعلنت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط، عن تنظيم حملة تنظيف لشواطئ مدينة رأس البر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، في ختام موسم صيف2021.

تأتي الحملة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتهدف إلى ضرورة توعية شعب دمياط إلى ضرورة الاهتمام بالمحافظة على شواطئ مدينة رأس البر، باعتبارها مركزا سياحيا هاما لمحافظة دمياط، ومنطقة جاذبة للسياحة.

من جهتها، وجهت رانيا الغباشي، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط، دعوة للجمهور للمشاركة في هذه الحملة، لجعل شواطئ المدينة نظيفة وخالية من مخلفاتها؛ لنشر وعي المحافظة على البيئة، واعتبارها مسئولية مجتمعّية على كل الأفراد الالتزام بها، على أن تكون نقطة منطقة تجمع الأفراد المشاركين في حملة تنظيف شواطئ مدينة رأس البر، أمام إدارة الشواطئ في شارع 63.