مرور الجيزة: تحويلات مرورية بطريق الواحات لإنشاء كوبرى بتقاطعه مع المنطقة الصناعية بأكتوبر

أعلنت الادارة العامة لمرور الجيزة، اجراء تحويلات مرورية بطريق الواحات، تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بإنشاء كوبرى سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الإجتماعى والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ورفع كفاءة وتطوير طريق الواحات فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم لمدينة الواحات.

وأضافت الادارة العامة لمرور الجيزة، أن تلك الأعمال تستلزم غلق كلى لطريق الواحات بالمنطقة المشار إليها؛ وذلك لمدة 30 يوما، إبتداء من الساعة 12 صباح يوم غد الجمعة، وحتى يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم.

وأوضحت أنه سيتم تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان المصانع وكوبرى السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات بإتجاه مدينة الواحات، بالسير يميناً إتجاه طريق الخدمة بطريق الواحات عقب استحداث مخرج من الطريق السريع إتجاه الطريق البطىء قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى.

وتابعت أنه سيتم استكمال السير بالطريق البطىء، ثم العودة مرة أخرى يساراً إتجاه طريق الواحات السريع، عن طريق مخرج من الطريق البطىء بإتجاه الطريق السريع، واستكمال السير إتجاه مدينة الواحات.

ولفتت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الى قيامها بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.