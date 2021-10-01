اليابان ترفع حالة طوارئ كورونا بالكامل لأول مرة منذ 6 أشهر

رفعت اليابان حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة كورونا بالكامل اليوم الجمعة، لأول مرة لا تخضع فيها البلاد بأكملها لهذا الإجراء منذ أبريل الماضي.

وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية بانتهاء حالة الطوارئ، التي غطت العاصمة طوكيو و 18 مقاطعة أخرى، وحالة شبه الطوارئ بعد انخفاض مطرد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد وتخفيف الضغط على القطاع الطبي في البلاد.

واستعدت الشركات، مثل المطاعم والمتنزهات الترفيهية، لزيادة متوقعة في العملاء حيث تخطط الحكومة اليابانية لتخفيف القيود على مراحل لاستئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مع توخي موجة أخرى من العدوى.

وكانت نصف مقاطعات اليابان تعيش وفق نظام الطوارئ، بسبب مواجهتها أسوأ موجة إصابات بـ كوفيد 19 والتي نتجت عن سلالة "دلتا" المتحورة والتي أدت إلى زيادة الإصابات اليومية عن 25 ألفا شهر سبتمبر الماضي للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة اليابانية نظاما للشهادات يمكن بموجبه للمطاعم الحاصلة فقط على موافقات أن تبقى مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساء.