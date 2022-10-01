قواعد الوقاية الجديدة من كورونا تدخل حيز التنفيذ في ألمانيا

دخلت مجموعة جديدة من قواعد مكافحة كورونا لفصلي الخريف والشتاء حيز التنفيذ في ألمانيا اعتبارا من اليوم السبت، حيث تستعد البلاد لارتفاع عدد الحالات خلال الأشهر الباردة.

وتنص القواعد الجديدة على استمرار الارتداء الإجباري لكمامات فائقة الحماية طراز (إف إف بي2) في قطارات المسافات البعيدة وفي المستشفيات ودور الرعاية والعيادات وإلغائه داخل الطائرات.

كما تلزم هذه القواعد زائري المستشفيات ودور الرعاية بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا.

ووفقا للقواعد، سيظل بمقدور الولايات فرض الارتداء الإجباري للكمامات داخل المطاعم أو غيرها من القاعات المغلقة ووسائل النقل المحلية وإجراء اختبارات في المدارس ودور الحضانة، مع احتمال فرض الارتداء الإجباري للكمامات في المدارس بدءا من الصف الخامس.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، أمس الجمعة، إن ألمانيا بالفعل "في بداية موجة الخريف والشتاء"، لكن البلاد مستعدة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل عام.

وأعرب رئيس معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، عن تقييم مماثل في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الصحة، ودعا إلى اليقظة والانتباه، مضيفا في المقابل أنه "ليس لديه في الواقع قلق كبير".

وناشد لاوترباخ السلطات في الولايات الألمانية الـ16 أن تراقب عن كثب اتجاهات حالات العدوى من أجل اتخاذ التدابير المضادة في الوقت المناسب، مثل إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة العامة.

ووصف الوزير قواعد الحماية من كورونا في ألمانيا بأنها صارمة بالنظر إلى المعايير الأوروبية، وقال: "ألمانيا ليست أذكى لكنها أكثر حذرا".