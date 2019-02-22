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نفى مستشفى تخصصي في المغرب، صحة الأنباء المتداولة عن محاولة انتحار طبيبة داخل أحد الأقسام.

ونقل موقع "هسبريس" عن مستشفى ابن سينا، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، نفيه للأخبار الزائفة التي تم تداولها بشأن محاولة انتحار طبيبة داخل قسم الولادة.

وقال المركز إن "المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والتي بموجبها حاولت طبيبة الانتحار احتجاجا على قيود العمل ونقص الوسائل، عارية عن الصحة وهي نتاج الأكاذيب.

وأضاف أن "الأمر يتعلق بإصابة طفيفة تعرضت لها الطبيبة في يدها، أثناء قيامها بعملها".

يأتي هذا فيما قالت تقارير إعلامية أخرى، أن "ضغط العمل تسبب في حادثة خطيرة لطبيبة بمستشفى الولادة بالرباط".

وأضاف: "تعرضت طبيبة مقيمة تعمل بمستشفى الولادة التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا (السويسي) بالرباط، لحادثة خطيرة، صباح الجمعة، تسببت لها في جروح بيدها، ما استدعى نقلها إلى مستشفى الرازي لتلقي العلاج".

ونقل الموقع عن الطبيبة سارة المعقول، رئيسة جمعية الأطباء المقيمين والاختصاصيين بالرباط، قولها إن "الطبيبة التي كانت تعمل في إطار مهمة الحراسة، ضربت يدها بأحد أبواب المستشفى بشكل عنيف بسبب ضغط العمل الرهيب الذي تعيشه، ما تسبب في تكسر زجاج الباب وتعرضها لجروح باليد".



